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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.23 12:00

Можно ли заработать много денег на уборке? Профессия клинера: разбираем плюсы и минусы

Спрос на сотрудников в этой сфере всегда стабильно высокий. Так, за последний месяц на hh.ru было открыто более 5200 вакансий для клинеров. Это на 148% больше, чем в апреле-мае 2022 года. При этом устроиться на такую работу может практически любой — вход в профессию довольно простой.

Клинеры — это специалисты, которые занимаются уборкой помещений. Благодаря им мы ходим в чистые офисы, магазины, клиники, культурные центры. В этой статье разберём преимущества и сложности работы в клининге.

Спрос на сотрудников в этой сфере всегда стабильно высокий. Так, за последний месяц на hh.ru было открыто более 5200 вакансий для клинеров. Это на 148% больше, чем в апреле-мае 2022 года. При этом устроиться на такую работу может практически любой — вход в профессию довольно простой.

Кто такой клинер. Раньше их называли уборщиками и уборщицами, теперь — клинерами. Эти специалисты владеют всеми способами уборки поверхностей с использованием моющих средств и технических приспособлений. Человек, который ездит по торговому центру на моющей машине, — это тоже клинер, как и тот, кто моет санфаянс в уборных.

Где работать клинером

✓ В клининговой компании. Это компании, которые заключают договоры с разными организациями на уборку помещений и отправляют туда своих сотрудников. Компании обеспечивают свой персонал спецодеждой и средствами защиты, моющей и чистящей «химией», всем необходимым инвентарём и оборудованием.

Плюсы: стабильный доход — заказы всегда будут, и их не надо искать.

Минусы: нестабильность места работы — клинеров могут регулярно перемещать с точки на точку. Хотя если компания заключает договор на уборку больших помещений вроде офисного или торгового центра, то часто сотрудников прикрепляют к одному объекту — и он становится на какое-то продолжительное время постоянным местом их работы.

✓ В штате любой компании. Многие организации нанимают клинеров в штат — если понятно, что объём работы большой, то выгоднее и эффективнее держать своих клинеров, чем привлекать стороннего подрядчика. Спецодежду, моющие средства и весь инвентарь штатным клинерам предоставляет работодатель, как и в случае с клининговой компанией.

✓ На себя (фриланс). Клинер может оформить самозанятость или ИП и самостоятельно искать заказчиков. В этом случае человек сам распределяет своё рабочее время и нагрузку, но чаще всего самозанятые работают больше, чем в найме. У них нет фиксированной зарплаты, и они осознают чёткую зависимость между объёмом работы и полученной прибылью. Из минусов — отсутствие стабильности в доходах и социальных гарантий. Также при работе на себя надо самостоятельно закупать моющие средства, инвентарь и оборудование.

Как стать клинером

Вход в профессию довольно простой: заниматься уборкой можно, не имея какого-то специального образования и опыта. Обучиться всему можно в процессе. Поэтому работа в клининге может стать началом трудовой карьеры или способом подработать, если возник перерыв в профессиональном стаже. Например, во время декретного отпуска или учёбы. Но немало людей выбирают клининг и как основной источник дохода (наглядно на картинке).

Поговорим про минусы подробнее. Первая сложность — карьерный рост. Да, у клинеров его нет в общепринятом понимании, но тем не менее развиваться в профессии можно. Один вектор — прокачка навыков и, как следствие, повышение расценок на свои услуги, возможность работать на более дорогих объектах и т. п. Другой — вырасти до бригадира в клининговой компании или открыть свою и стать предпринимателем, который сам прошёл весь путь и точно знает, что нужно сотрудникам. И здесь есть масса примеров вакансий руководящих позиций в клининге с высокой зарплатой:

Вторая сложность — нагрузка. Долгое время уборка была исключительно ручным трудом, требующим огромного количества времени и сил. Сейчас, конечно, изобрели множество эффективных моющих средств, приспособлений и специального оборудования, но, как бы ни развивались технологии, работа клинером продолжает оставаться тяжёлым физическим трудом. В клининг надо идти, если вы физически здоровы и готовы к нагрузкам. Кроме того, надо помнить про риски аллергических реакций и кожных раздражений.

Третья сложность — финансовая. Оплата труда в клининге действительно уступает многим другим профессиям. В регионах она начинается от 15 000 — 20 000 ₽, а в мегаполисах можно зарабатывать по 60 000 — 70 000 ₽. При этом можно найти и зарплату в клининге выше рынка:

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