Можно спать спокойно – большинство россиян проголосовало за внесение поправок в Конституцию РФ

Все участки голосования по внесению поправок в Конституцию РФ закрылись, сообщает ЦИК.

По итогам на 21.30, как сообщает ЦИК, явка по стране составляет 64,99% , обработано протоколов УИК 30%.

74,10% россиян выразили одобрение изменений в Конституции Российской Федерации, а 24,97% - нет.

В Мурманской области, как сообщает региональная избирательная комиссия, на 18.00 проголосовали 43,51% жителей региона, имеющих право голоса. Наиболее активно в голосовании приняли жители Кировска, где показатель проголосовавших составил на 18 часов 59,23%. Низкая активность отмечается в Кандалакшском районе, где своё отношение к Конституции РФ высказали всего 38,87% граждан с правом голоса. Надо отметить, что процедура голосования в нашем регионе проходила в период активного оттока северян, уезжающих в отпуск на летний период.

Как сообщает ЦИК, на 21.30 в Мурманской области явка составила 36,18%, обработано протоколов УИК 0,51%. 74,70% проголосвавших северян поддержали внесение поправок в Конституцию страны, а 24,79% - нет.