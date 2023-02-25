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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.23 11:00

«Мози-2»: экипажи фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама» приступили к активной фазе учений кораблей ЮАР, КНР и России

Корабли ЮАР, России и КНР, участвующие в военно-морских учениях под кодовым названием «Мози-2», вышли в субботу в открытый океан, начав тем самым активную часть совместных учений.

Как сообщает Министерство обороны ЮАР, экипажи кораблей приступили к выполнению элементов операций, которые были разработаны в ходе подготовительной фазы учений, начавшейся 17 февраля. Планируется провести артиллерийские стрельбы, отражение атак воздушного нападения условного противника, антитеррористические действия, тактическое маневрирование и оказание помощи терпящему бедствие судну. Активная фаза учений закончится 27 февраля.

Зоной учений является акватория между городом-портом Дурбан и заливом Ричардс-Бей. Расстояние между ними составляет 87 морских миль (160 км). Россия представлена на учениях фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средним морским танкером «Кама». Китай - эсминцем, фрегатом и вспомогательным кораблем, ЮАР - одним фрегатом и двумя вспомогательными кораблями. Россия имеет статус ведущей страны учений.

«Задача нынешних учений состоит в том, чтобы повысить уровень координации и сотрудничества между военно-морскими силами трёх стран-участниц», - заявили ТАСС в Минобороны ЮАР, добавив, что учения «Мози-2» представляют собой платформу для трёх стран по обмену военными знаниями, навыками и операционным опытом.

Министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе подчеркнула, что «трёхсторонние учения принесут пользу всем участвующим странам за счёт совмещения их оперативных военно-морских систем, совершенствования совместных систем управления».

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