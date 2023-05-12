МПК «Нарьян-Мар» Северного флота отразил воздушное нападение условного противника на учении в Белом море

Сегодня малый противолодочный корабль (МПК) «Нарьян-Мар» Беломорской военно-морской базы Северного флота отработал учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника в ходе проведения плановых мероприятий боевой подготовки на полигонах флота в Белом море.

Экипаж корабля выполнил стрельбы по имитированным воздушным целям из зенитного ракетного комплекса «Оса-МА», а также артиллерийских установок АК-176 и АК-630. По условиям учения корабли отражали налет авиации условного противника и осуществляли уничтожение управляемой авиабомбы.

В ходе учения противодействие кораблю оказывали самолёты Су-24 смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота. Летчики осуществили сброс светящейся авиабомбы, которая была подбита зенитными ракетами МПК.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, кроме непосредственного проведения стрельб в рамках учения по противовоздушной обороне, экипаж корабля отработал тактику маневрирования при отражении атак средств воздушного нападения противника и при сопровождении воздушных целей.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12467129@egNews