МПК «Нарьян-Мар» Северного флота провёл учение по противовоздушной обороне в Белом море

Сегодня малый противолодочный корабль Беломорской военно-морской базы Северного флота «Нарьян-Мар» выполнил учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника в ходе плановых мероприятий боевой подготовки на полигонах флота в Белом море.

Экипаж малого противолодочного корабля отработал стрельбу по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами «Оса-МА», а также артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-мм артиллерийских автоматов АК-630. По условиям учения, корабли отражали налёт авиации условного противника и осуществляли уничтожение управляемой авиабомбы.

Кроме непосредственного проведения стрельб в рамках учения по противовоздушной обороне, экипаж малого противолодочного корабля «Нарьян-Мар» отработал тактику маневрирования при отражении атак средств воздушного нападения условного противника и при сопровождении воздушных целей.

Моряки-противолодочники также учились противодействовать безэкипажным катерам противника и уничтожать корабельной артиллерией быстроходные малоразмерные цели и плавающие мины.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630. Они предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12513666@egNews