За любовь к заповедной природе придётся доплатить: в Мурманской области с 1 июня планируется ввести плату за посещение природных парков и заказниковВ рамках реализации очередного этапа проекта «Работа рядом» будут трудоустроены 4800 северян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.05.23 13:15

МПК «Нарьян-Мар» Северного флота участвует в учении по поиску подводной лодки в Белом море

Малый противолодочный корабль Беломорской военно-морской базы Северного флота «Нарьян-Мар» приступил в Белом море к плановому учению по поиску подводных лодок. В течение нескольких дней корабль Беломорской военно-морской базы Северного флота будет отрабатывать задачи по своему основному предназначению.

На завершающем этапе учения экипажу малого противолодочного корабля необходимо будет выйти в атаку на подводную лодку условного противника с применением глубинных бомб.

Морякам-противолодочникам активно противодействует экипаж подводной лодки, перед которым в свою очередь стоит задача выйти в торпедную атаку и условно уничтожить надводный корабль.

В ходе учения, в заданном районе Белого моря экипаж малого противолодочного корабля «Нарьян-Мар» приступил к выполнению мероприятий по поиску подводных лодок, отрабатывает приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

Ранее экипаж малого противолодочного корабля «Нарьян-Мар» выполнил учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника, отработал тактику маневрирования при отражении атак с воздуха и при сопровождении воздушных целей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630. Они предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12467432@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий опрошенный мурманчанин работает не по специальности
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
Комментарий к новости:У коммунистов маленькая победа
-Правовая консультация (18+)Почему аванс за май будет меньше, чем в другие месяцы? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Великая война». Документальный фильм (12+)16:05«Медпросвет». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)День защиты от безработицы: работодатели из каких сфер активней всего ищут новых сотрудников и поднимают зарплату в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, а рубль снижается на фоне активизации обсуждения санкционной тематики-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС начался планово-предупредительный ремонт 4-го энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика