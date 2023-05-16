МПК «Нарьян-Мар» Северного флота участвует в учении по поиску подводной лодки в Белом море

Малый противолодочный корабль Беломорской военно-морской базы Северного флота «Нарьян-Мар» приступил в Белом море к плановому учению по поиску подводных лодок. В течение нескольких дней корабль Беломорской военно-морской базы Северного флота будет отрабатывать задачи по своему основному предназначению.

На завершающем этапе учения экипажу малого противолодочного корабля необходимо будет выйти в атаку на подводную лодку условного противника с применением глубинных бомб.

Морякам-противолодочникам активно противодействует экипаж подводной лодки, перед которым в свою очередь стоит задача выйти в торпедную атаку и условно уничтожить надводный корабль.

В ходе учения, в заданном районе Белого моря экипаж малого противолодочного корабля «Нарьян-Мар» приступил к выполнению мероприятий по поиску подводных лодок, отрабатывает приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

Ранее экипаж малого противолодочного корабля «Нарьян-Мар» выполнил учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника, отработал тактику маневрирования при отражении атак с воздуха и при сопровождении воздушных целей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630. Они предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12467432@egNews