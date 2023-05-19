МПК «Онега» Северного флота проводит учение с атомной подводной лодкой в Белом море

Малый противолодочный корабль (МПК) Беломорской военно-морской базы Северного флота «Онега» в полигонах боевой подготовки в Белом море приступил к плановому учению по поиску и условному уничтожению подводных лодок.

В течение нескольких дней корабль будет отрабатывать задачи по своему основному предназначению.

Морякам-противолодочникам активно противодействует экипаж атомной подводной лодки, перед которым в свою очередь стоит задача выйти в торпедную атаку и условно уничтожить надводный корабль.

На завершающем этапе учения экипажу МПК «Онега» необходимо будет выполнить учебно-боевое упражнение по применению глубинных бомб.

Несколькими днями ранее аналогичное плановое учение в назначенном районе Белого моря провел экипаж МПК «Нарьян-Мар».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, МПК проекта 1124 «Альбатрос» предназначены для поиска, классификации и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Имеют на вооружении два двухтрубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитный ракетный комплекс «Оса-МА», артиллерийские установки АК-176 и АК-630.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12467724@egNews