Мурманская область. Арктика (16+)10.10.22 13:00
МРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» открывает сбор средств для дополнительной помощи мобилизованным северянам и военнослужащим, участвующим в СВО
Мурманское отделение «Российского союза ветеранов Афганистана» открывает сбор средств для дополнительной помощи мобилизованным северянам и военнослужащим, участвующим в СВО.
Как сообщает m.vk.com/wall, в связи с огромным количеством обращений неравнодушных граждан нами принято решение организовать централизованный сбор средств. Оказать посильную финансовую помощь могут граждане, организации и предприятия.
Средства можно направить на специальный счёт, совершив платёж в отделении «Сбербанка» на территории Мурманской области или через «личный кабинет Сбербанка» по qr-коду или по реквизитам:
ИНН 5190996749 МРООООРСВА
Счет 40703810541000000762
БИК 044705615
Корр. счёт 30101810300000000615
ПАО СБЕРБАНК
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