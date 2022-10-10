МРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» открывает сбор средств для дополнительной помощи мобилизованным северянам и военнослужащим, участвующим в СВО

Мурманское отделение «Российского союза ветеранов Афганистана» открывает сбор средств для дополнительной помощи мобилизованным северянам и военнослужащим, участвующим в СВО.

Как сообщает m.vk.com/wall, в связи с огромным количеством обращений неравнодушных граждан нами принято решение организовать централизованный сбор средств. Оказать посильную финансовую помощь могут граждане, организации и предприятия.

Средства можно направить на специальный счёт, совершив платёж в отделении «Сбербанка» на территории Мурманской области или через «личный кабинет Сбербанка» по qr-коду или по реквизитам:

ИНН 5190996749 МРООООРСВА

Счет 40703810541000000762

БИК 044705615

Корр. счёт 30101810300000000615

ПАО СБЕРБАНК