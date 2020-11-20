МРОТ должен быть больше фактического минимум в 2 раза

Жители мегаполисов считают, что МРОТ должен быть больше фактического в 2-3 раза. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил у жителей городов с населением от 500 тысяч человек, сколько должен составлять минимальный размер оплаты труда в их регионе.

Специалисты предложили респондентам выбрать желаемую величину МРОТ в границах от федерального размера МРОТ (12130 рублей) до максимального значения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в РФ в 2020 году (52123 рубля в июне) и вычислили среднее значение.

Величина МРОТ определяет минимальный уровень зарплаты в регионах, влияет на размер государственных выплат и пособий. Самые высокие запросы к МРОТ у москвичей: в среднем 40100 рублей в месяц, что больше фактического МРОТ почти в 2 раза (20361 рубль на 01.11.2020 г.). Жители Хабаровска считают адекватным МРОТ в 37600 рублей в месяц. Во Владивостоке считают, что минимальный размер оплаты труда в регионе должен составлять 37400 рублей. В Красноярске — 35800 рублей. Санкт-Петербург на пятом месте: средний желаемый МРОТ в Северной столице равен 35500 рублей.

Самые низкие средние ожидания по МРОТ в Оренбурге (28600 рублей), Ульяновске (28300 рублей) и Кирове (27300 рублей).