МРОТ и прожиточный минимум собираются поднять за счёт медианного дохода и медианной заработной платы

Правительственный законопроект о привязке минимального размера оплаты труда (МРОТ) к средней зарплате по стране и исчислении прожиточного минимума от среднего дохода поступил в Государственную Думу.

Согласно проекту, МРОТ на очередной год будет устанавливаться федеральным законом и исчисляться как 42% от средней медианной зарплаты - то есть от такой величины, когда ровно у половины работников в стране зарплата выше её, а у половины - ниже.

В 2021 году МРОТ вырастет до 12792 рублей (сейчас - 12130 рублей, рост на 5,5%). При этом соотношение в 42% должно пересматриваться не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития. Медианную заработную плату будет рассчитывать Росстат, ведомству необходимо будет утвердить порядок её расчёта.

Законопроект отражает конституционную норму о том, что МРОТ устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год.

Прожиточный минимум на душу населения в целом по России правительство предлагает рассчитывать от медианы ещё одного показателя - среднедушевого дохода в целом по России за предыдущий год. Прожиточный минимум на душу населения устанавливается как 44,2% от этого показателя.

От величины прожиточного минимума на душу населения будут исчисляться другие прожиточные минимумы: прожиточный минимум пенсионера составит 86% от него, детей - 97%, а прожиточный минимум трудоспособного населения, который сравнивается с МРОТ - как 109%. В 2021 году, уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда, прожиточный минимум на душу населения составит 11653 рубля; МРОТ будет по-прежнему него выше, как того и требует Конституция.

Предлагаемый правительством порядок изменит существующий подход.

Сейчас в России прожиточные минимумы на душу населения, для пенсионеров и детей привязаны к инфляции: они рассчитываются на основе потребительской корзины, которая состоит из набора продуктов (42 наименования), непродовольственных товаров и услуг. Прожиточный минимум используется для оценки уровня бедности, для назначения мер социальной поддержки, а также для расчета региональной и федеральной доплат к пенсиям. Кроме того, прожиточный минимум сейчас является ориентиром для установления МРОТ - МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.

«Динамика изменения медианного дохода и медианной заработной платы в предыдущие годы показывает их ежегодное увеличение. Соответственно, в предлагаемой модели прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда будут ежегодно увеличиваться на темп роста медианного дохода и медианной заработной платы», - уточнили «Интерфаксу» в Минтруде.

В ведомстве добавили, что применение нового подхода потребует дополнительных затрат федерального бюджета: 48,2 млрд рублей - в 2021 г., 13,4 млрд рублей - в 2022 г. и 60,1 млрд рублей - в 2023 г. Нагрузка также ляжет и на бюджеты регионов - в совокупности их расходы увеличатся в 2021 г. на 28,5 млрд рублей, в 2022 г. на 32,8 млрд рублей и в 2023 г. на 49,6 млрд рублей.