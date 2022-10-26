МРОТ с 2023 года может составить 16242 рубля - Александр Жуков

Госдума на этой неделе рассмотрит в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, а также законопроекты о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 6,3 процента, установлении страховых тарифов и другие бюджетообразующие документы.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам заседания совета Думы на пресс-подходе сообщил: «26 октября будем рассматривать проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Это, конечно, главное, что будет на заседании».

В четверг Госдума, по его словам, будет рассматривать бюджеты внебюджетных фондов - обязательного медицинского страхования, а также пенсионного и социального страхования РФ на 2023—2025 годы.

Кроме того, в среду будет рассмотрено несколько бюджетообразующих законопроектов, сообщил Жуков. Например, об установлении МРОТ с 1 января 2023 года в сумме 16242 рубля в месяц.

«Напомню, что с 1 июня этого года МРОТ был установлен в размере 15279 рублей. То есть предусматривается увеличение на 6,3 процента», — сказал депутат.

Как пишет «Парламентская газета», в четверг, 27 октября, помимо всего прочего, будет рассмотрен законопроект о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, сообщил Жуков. А начнётся заседание 27 октября, по его словам, с рассмотрения двух законопроектов депутатов всех фракций о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и установлении ответственности в КоАП РФ за нарушение запрета.

https://www.pnp.ru/politics/zhukov-soobshhil-chto-mrot-s-2023-goda-mozhet-sostavit-16-242-rublya.html