МСП смогут получить компенсацию при привлечении инвестиций на 11 краудфандинговых платформах

Минэкономразвития России провело отбор операторов инвестиционных платформ, с помощью которых МСП смогут привлечь инвестиции на свои проекты и получить компенсацию услуг площадки.

«К услугам краудфандинговых платформ предприниматели прибегают для поиска инвестиций под свои бизнес-идеи, поэтому мы решили сделать такие услуги ещё более доступными для предпринимателей и компенсировать расходы, связанные с пользованием услугами площадок. Мы видим интерес у предпринимателей к этому инструменту. За 2022 год в рамках программы компании смогли привлечь 1,5 млрд рублей», — сообщила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Отбор прошли 11 компаний-операторов краудфандинговых платформ — московские «Поток.Диджитал», «Джетленд», «ТНЕДЕНЬГИ.РУ», «Крауд Инвест», «Смарт Инвест», ульяновская «Инвестмен», «Мани Френдс» из Ростова-на-Дону, петербургская «ФП БИЗМОЛЛ», «Специальный регистратор «Компас» из Новокузнецка, а также нижнетагильские «ВДело» и «Гетленд». Субсидии по программе предоставляются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Чтобы получить компенсацию части затрат по привлечению инвестиций через платформу, предприятие должно входить в реестр субъектов МСП и быть налогоплательщиком РФ.

«Пользователи нашей платформы проявили большой интерес к возможности получить эту меру поддержки. Компенсация позволяет ощутимо снизить стоимость займа, приближая ее к стоимости банковских продуктов. Отмечу, что для получения компенсации необходимо соответствовать требованиям программы – не могут претендовать на меру поддержки, например, производители и продавцы подакцизных товаров, добывающая отрасль», — пояснил управляющий партнер компании «Поток.Диджитал» Антон Еременко.

Компенсация также не распространяется на кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбарды, игорный бизнес. Узнать порядок получения компенсации можно в компании-операторе площадки.

«Инструмент коллективных инвестиций очень актуален для МСП, так как многие бизнес-модели не вписываются в стандарты банковских кредитов. В 2022 году инвесторы все чаще стали переключаться с фондового рынка на проекты реального бизнеса, объёмы выросли в 5 раз. В прошлом году более 400 проектов МСП привлекли инвестиции при помощи нашей площадки и при этом получили компенсацию по нацпроекту. В этом году ожидаем ещё более высоких результатов», — отметил основатель компании-оператора «ВДело» Сергей Федореев.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, закон, закрепляющий возможность привлечения инвестиций при помощи краудфандинговых платформ, Президент России Владимир Путин подписал в 2019 году. Программу компенсации МСП доступа к краудфандинговым площадкам Минэкономразвития России реализует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» с 2021 года.