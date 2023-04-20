МСП в туризме смогут получить новое льготное кредитование на 3 года под 10% годовых

Для малого и среднего бизнеса, занятого в туристической отрасли, запущен экспресс-кредит. Новый продукт запустил МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП. Экспресс-кредит предусматривает предоставление до 30 млн рублей по ставке от 10,25%.

Средства можно будет потратить на любые цели, связанные с бизнесом, в том числе пополнение оборотных средств (закупка товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками). Максимальный срок кредитования составляет 3 года. Для предпринимателей предусмотрена возможность отсрочки погашения основного долга на 90 дней. Процедура получения займа происходит в онлайн-режиме на сайте МСП Банка.

«В индустрии гостеприимства сосредоточено превалирующее число компаний из МСП. Дополнительные меры государственной поддержки помогут насытить рынок доступным предложением для наших туристов. В рамках синхронизации инструментов двух национальных проектов – по развитию туризма и поддержки малого бизнеса – мы с Корпорацией МСП запускаем льготное кредитование бизнеса. Получить кредиты смогут санаторно-курортные организации, гостиницы, рестораны, перевозчики пассажиров, туристические агентства», – отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Важно, что мы закрыли по сути финансовую потребность отрасли в сегменте МСП. До этого мы отдали под туристическую отрасль совмещенную программу ПСК+1764 от 50 млн рублей. Увидели большой спрос. По нашей статистике, из общего объема кредитования сектора МСП в гостиничном бизнесе 43% пришлось на государственные программы и гарантийную поддержку Корпорации МСП. В то же время есть отдельная ниша для компаний, которые сейчас активно развиваются за счет популярности малых форм размещения – глэмпингов, кэмпингов. А для этого не нужны большие кредиты, зато нужны отсрочки на стройку и запуск, чтобы быстро пустить деньги в работу и успеть к сезону. Либо нужна небольшая сумма на модернизацию уже существующего комплекса. По всем этим параметрам мы и собрали наш спецпродукт. Учли специфику отрасли, в частности, сезонность, предложения бизнеса», – сообщил председатель Наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув готовность дорабатывать продукт на основе обратной связи от бизнеса.

В качестве обеспечения предпринимателям доступны «зонтичные» поручительства Корпорации МСП с покрытием до 50% от суммы займа. При этом для оформления кредита не требуется залог.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, куратор национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», ключевая его задача – ускорить по поручению Президента России создание туристической инфраструктуры. Подобные инструменты дают дополнительные возможности инвесторам.

Напомним, МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его куратором в Правительстве является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, данные кредиты будут доступны для субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в рамках приоритетного направления «Туризм» по ОКВЭД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9, 56.1, 49.39.11, 49.39.12, 49.31.25, 49.39.2, 79.1, 79.9, 77.21, 86.90.4.

Фото: https://gov-murman.ru