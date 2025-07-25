МТП «Лавна» поможет перенести перевалку угля из центра Мурманска на западный берег Кольского залива

Вопросы развития Мурманского транспортного узла, и в частности – хода реализации Комплекса перегрузки угля «Лавна» обсудили вчера в ходе рабочей встречи губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ООО «МТП Лавна» Станислав Мультах.

Андрей Чибис напомнил, что торговый порт «Лавна» − один из ключевых инфраструктурных объектов для Мурманской области и экономики России и мощный транспортный хаб на трассе Трансарктического транспортного коридора. Его развитие крайне важно для всей системы портов Арктики.

«Это знаковый проект: фактически, в Мурманской области построен первый со времен Советского Союза новый порт. Это якорный проект для Мурманского транспортного узла – базы Севморпути, Трансарктического транспортного коридора. В марте Президент Владимир Владимирович Путин в рамках Международного арктического форума дал команду на запуск угольной перевалки в порту. До этого, в декабре 2023 года, глава государства также дал старт рабочего движения по новой ветке железной дороги к порту – почти 50 км. Давайте проговорим, что ещё нужно сделать, чтобы уже в полной мере выйти на проектную мощность по тем задачам, которые поставлены президентом», – подчеркнул губернатор.

Новый незамерзающий глубоководный порт имеет прямой доступ в Мировой океан и поможет открыть новые направления экспорта российского угля. Это один из самых современных перевалочных комплексов в России. Плановый объём перевалки в терминале составляет 18 млн тонн в год с увеличением в перспективе до 24 млн тонн. Кроме того, проект поможет перенести перевалку угля из центра Мурманска на западный берег Кольского залива. Для работы терминала используется современное оборудование, в том числе тандемные вагоноопрокидыватели, а также закрытые ленты для транспортировки угля.

«Прежде всего спасибо за поддержку, которую оказывает правительство Мурманской области, и лично Вы, Андрей Владимирович. Проект в завершающей стадии, активно ведутся пусконаладочные работы. В июне мы перевернули первые вагоны с углём, для нас это важное событие. И уже более 200 вагонов обработано, это три состава, выгрузка производится с помощью специализированной автоматической станции», – сообщил Станислав Мультах.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, вопрос активизации развития Мурманского транспортного узла системно прорабатывало региональное правительство во главе с губернатором. Была получена поддержка Президента России и приняты все необходимые решения по достройке железной дороги и созданию мультимодального логистического хаба. В марте этого года Владимир Путин поручил в ближайшие годы увеличить мощности МТУ не менее чем втрое за счёт строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550913/#&gid=1&pid=1