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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.21 17:00

МТС и региональный комитет по туризму запустили мобильный гид по Мурманской области

В Мурманской области запущен виртуальный путеводитель для абонентов МТС, приезжающих в регион. Ссылка на специальный портал, содержащий основную информацию о достопримечательностях, развлечениях и гастрономических особенностях арктического региона, будет приходить всем прибывающим в Мурманскую область при пересечении границы региона в приветственном SMS-сообщении. Проект реализован ПАО «МТС» совместно с региональным комитетом по туризму.

Приветственное SMS-сообщение бесплатно для абонентов МТС, трафик за переход на сайт с путеводителем тарифицируется в рамках обычного пакета, никаких дополнительных затрат не требуется. Цифровой ресурс также доступен абонентам других операторов связи с любого устройства по прямой ссылке mts.ru/Murmansk.

«Учитывая повышенное внимание к построению качественного сервиса и туристической привлекательности нашего региона, приятно, что крупные компании проявляют свою заинтересованность. В Мурманской области есть к чему стремиться, но благодаря надёжным партнёрам мы сможем превратить регион в настоящую туристическую мекку современного туриста намного быстрее», – прокомментировал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Иногородние абоненты МТС, пройдя по ссылке, попадут на специально разработанный туристический ресурс, где собрана краткая информация об арктическом регионе: описание и фотографии знаковых мест, рекомендации для любителей активного отдыха, спортсменов, гурманов, а также полезные ссылки на сайты и номера телефонов первой необходимости для любого туриста. На платформе гости Кольского Заполярья также узнают, кто такой «Алёша», какое отношение «Ждущая» имеет к Смоленску, какова высота горы Юдычвумчорр, где можно полюбоваться аметистами, куда отправиться за богатым уловом и где поохотиться за северным сиянием в период с августа по апрель.

«Заполярье – регион с огромным туристическим потенциалом, что стало особенно очевидно в прошлом году: полюбоваться северной природой, порыбачить, заняться «тихой охотой» к нам приезжают туристы как из соседних, так и отдаленных регионов нашей страны. Мы уже обеспечили наших абонентов качественной связью и быстрым мобильным интернетом и, конечно, подготовились к наступлению туристического сезона и наплыву любителей активного отдыха, модернизировав сеть на всей территории Мурманской области, в том числе в популярных туристических местах», – отметила директор МТС в Мурманской области Оксана Терехова.

 

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