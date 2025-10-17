«МТС Музыка» и «HeadHunter» узнали, какую музыку слушают жители СЗФО разных профессий

Сервис «МТС Музыка» и платформа онлайн-рекрутинга «HeadHunter» провели опрос среди более 3000 соискателей и определили паттерны прослушивания треков во время работы, а также установили, какая именно музыка пользуются большей популярностью у представителей разных областей деятельности относительно пола, возраста, грейда и региона проживания.

Поп-музыка наиболее востребована у финансистов, любителей рока больше всего среди специалистов информационных технологий, классикой заслушиваются пользователи из сферы добычи сырья. Среди пользователей на руководящих должностях больше всего любителей провести трудовой день под музыку.

Согласно результатам осеннего исследования руководители (54%) чаще всего слушают музыку на работе, реже – специалисты категории миддл (44%), соискатели-джуниоры (22%), находящиеся в начале карьерного пути, занимают третье место по количеству нажатий кнопки «Слушать» в плеере. Более половины респондентов (58%) выбирают официальные стриминговые сервисы для погружения в музыкальный мир.

«МТС Музыка» и «HeadHunter» определили, какие жанры пользуются наибольшей популярностью у респондентов из различных профкатегорий:

● Поп-музыка: финансы и бухгалтерия (43%), юристы и представители высшего или среднего менеджмента (у обеих групп по 39%), административный персонал (37%).

● Рок: информационные технологии (30%), медицина и фармацевтика (27%), добыча сырья (26%).

● Электронная музыка: производство и сервисное обслуживание (22%), информационные технологии (16%), продажи, обслуживание клиентов и сфера маркетинга, рекламы, PR (у обеих групп по 13%).

● Рэп и хип-хоп: рабочий персонал (18%), добыча сырья (15%), маркетинг, реклама, PR (12%).

● Метал: информационные технологии (10%), транспорт, логистика, перевозки и добыча сырья (у обеих групп по 9%), автомобильный бизнес и искусство, развлечения, массмедиа (у обеих групп по 7%).

● Классическая музыка: добыча сырья (9%), высший или средний менеджмент (8%), наука, образование и финансы, бухгалтерия (у обеих групп по 7%).

● Джаз: искусство, развлечения, массмедиа (9%), закупки, высший или средний менеджмент, а также маркетинг, реклама, PR (у трех групп по 6%), медицина, фармацевтика и строительство, недвижимость (у обеих групп по 5%).

● Инди: искусство, развлечения, массмедиа (14%), маркетинг, реклама, PR (7%), административный персонал (6%).

● Шансон: автомобильный бизнес (7%), закупки (6%), рабочий персонал (5%).

Жители СЗФО, особенно из Санкт-Петербурга, чаще слушают рок, электронную музыку и поп, предпочитают официальные стриминги, но при этом почти половина музыку на работе не слушает вовсе. В менее урбанизированных регионах (например, Ленинградская область) выше доля фоновой и радио-музыки.

Санкт-Петербург:

• Самый высокий процент слушателей рока (26,2%) и электронной музыки (13,4%).

• Чаще используют стриминговые сервисы (67,4%).

• Чаще слушают музыку во время работы (71,1%).

Ленинградская область:

• Выше доля тех, кто слушает музыку в дороге (62,5%).

• Меньше используют стриминги (21,9%), чаще — радио.

• Чаще выбирают фоновую/ИИ-музыку (15,9%).

Другие регионы СЗФО (включая Архангельскую, Вологодскую, Мурманскую области и др.):

• Преобладает поп-музыка и рок.

• Радио остаётся популярным источником.

• Меньше создают плейлисты для работы.

65% участников опроса наиболее часто включают треки именно во время выполнения профессиональных задач, специалисты сферы информационных технологий (83%) – главные любители провести трудовой день под музыку. 59% предпочитают подобрать аудио сопровождение для пути, связывающего работу или учёбу с домом. Только 29% открывают медиатеку в перерывах.

С небольшим отрывом песни иностранных артистов опережают русскоговорящих по числу прослушиваний: 53% против 47%. При этом респондентам до 24 лет больше нравится музыка исполнителей отечественной сцены. Их мнение разделяют пользователи 35-44 лет и возрастная категория старше 55 лет.

Подавляющее большинство (61%) опрошенных предпочитают трудиться под мажорную музыку, отличающуюся оптимистичным звучанием. Главной причиной запуска плеера в будни 59% соискателей назвали желание создать комфортный фон в рабочее время. Второй по популярности ответ – формирование определенного настроения в течение дня или в конкретном моменте (52%). Замыкает топ-3 возможность абстрагироваться от внешнего мира и раздражающих факторов (43%). Самым популярным музыкальным периодом стали 2020-е (40%): именно под треки этого времени чаще всего работают люди.