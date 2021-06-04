МТС примет участие в проекте строительства подводной трансарктической ВОЛС по маршруту Мурманск – Владивосток

На Петербургском международном экономическом форуме МТС и «Морсвязьспутник» вчера подписали соглашение о сотрудничестве для использования возможностей подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Арктике. В части будет проработан вопрос организации отдельной линии связи между береговой станцией ВОЛС в Териберке и Мурманском.

«Партнёры совместно проработают возможности организации отдельной линии связи между береговой станцией трансарктической ВОЛС в посёлке Териберка и городом Мурманском, а также проанализируют параметры организации отдельной точки выхода трансарктической ВОЛС на территории ЯНАО. На базе ресурсов новой ВОЛС партнёры планируют строительство наземных сетей связи для нужд морских портов и добывающих предприятий регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока», – отмечается в сообщении МТС.

Стороны также изучат потенциал ВОЛС «Полярный экспресс» для обеспечения связью и инновационными сервисами, в том числе с использованием технологии «интернета вещей» судов на трассе Северного морского пути.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Полярный экспресс» – проект по строительству подводной трансарктической волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), связывающей Европу и Азию, через арктическую зону России, с точками выхода по трассе Севморпути и возможностью включения в существующие ВОЛС с маршрутами на Европу, Азию и Америку.

Строительство пройдёт в период с 2020 по 2026 годы. В рамках проекта планируется создание девяти береговых станций по всей трассе Северного морского пути и Дальневосточного региона РФ. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию береговой станции в районе посёлка Териберка и в Ненецком автономном округе.