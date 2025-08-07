МТУ Росимущества передало Мурманской области два причала

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия передало в собственность Мурманской области причал типа «Больверк», а также причал, ещё не введенный в эксплуатацию.

Как сообщает zoon.ru/murmansk/public, объекты расположены на Нижне-Ростинском шоссе в Мурманске.

Имущество будет использоваться для создания судоремонтного комплекса кластерного типа на территории региона в рамках договора, заключенного между акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания», Федеральным агентством по рыболовству, а также правительством Мурманской области.