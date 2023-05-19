МТУ в активной стадии строительства: губернатор Андрей Чибис, гендиректор «РЖД» Олег Белозёров, замминистра транспорта РФ Василий Десятков проверили ход строительства железнодорожного моста через Тулому

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на территории установки железнодорожного моста через Тулому под руководством губернатора Андрея Чибиса состоялось заседание координационного совета по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Цель – обсудить текущий статус реализации объекта, а также выполнение работ по строительству железнодорожной линии ст. Выходной – ст. Лавна.

«Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина появились необходимые средства для реализации проекта Мурманского транспортного узла, работа кипит. Мы видим процесс наглядно. Выражаю благодарность субподрядчику, который мобилизовался и несмотря ни на что выполняет необходимый объем работ. Важно, что порядка 500 рабочих — жители Мурманской области, также задействованы подрядные организации региона. Этот проект имеет стратегическое значение для области и страны. И уже сейчас он даёт дополнительные рабочие места, приносит эффективность, пользу для бюджета области», — подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что все это позволяет реализовать масштабный проект — освоение западного берега, развитие портовой инфраструктуры. Андрей Чибис также выразил благодарность Олегу Белозёрову и Василию Десяткову за эффективное, щепетильное внимание к этому проекту.

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» сообщил, что все планы по формированию рабочих групп выполняются.

«Работы не просто развернуты, уже есть позитивный результат подвижки графика влево, идём с опережением, определённые проблемы успешно технически и технологически решаются. Напомню, что предстоит сдать почти 50 км, здесь 137 искусственных сооружений, самое впечатляющее сооружение — мост 1300 метров. Весь металл уже находится на месте, за три месяца сюда приехало почти 2 тысячи работников. Стройка развёрнута в полном объёме», — сообщил генеральный директор – председатель правления «РЖД».

Олег Белозёров напомнил, что над проектом железнодорожной линии в Лавну с 2014 года работали частные компании, и ОАО «РЖД» за предстоящие 1,5 года нужно сделать ровно столько же, сколько было сделано предыдущие годы.

«Мы вместе с Министерством транспорта Российской Федерации взяли на себя повышенные обязательства, как и обещали Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину запустим рабочее движение в декабре этого года», — отметил гендиректор «РЖД».

Олег Белозёров поблагодарил за внимательное отношение к объекту и активную позицию губернатора Андрея Чибиса, Министерство транспорта РФ. Он отметил, что по возникающим вопросам сразу принимаются решения, алгоритм работает.

Министерство транспорта РФ выступает в роли единого заказчика в лице ФКУ «Ространсмодернизация». Заместитель министра транспорта РФ Василий Десятков сообщил, что объект обеспечен всем необходимым финансированием.

«Проект сложный, протяженностью почти в 50 км железных дорог. Организована вся рабочая сила, развернута техника, даже за 2,5 месяца подрядчик выполнил работы с опережением графика на 2-3 недели. Это позволяет с позитивом смотреть на конец года. Взаимодействие с подрядчиками и регионом налажено, рабочие моменты решаются оперативно», — заключил замминистра.

Кроме того, участники совещания проверили ход работ на площадке. Установка железнодорожного моста через Тулому — важнейший объект Мурманского транспортного узла. Он позволит организовать ближние железнодорожные подходы к порту «Лавна». Проектом предусмотрено строительство ж/д линии протяженностью 49,7 км, 137 искусственных сооружений, а также 2 тяговые подстанции. На данный момент идет подготовка металлоконструкций для монтажа, сборка металлоконструкций пролетных строений, бетонирование оголовка на опоре М9, устройство наклонных свай под опору М8. Погружение опор происходит на глубину 60 метров, их высота — 34 метра, а пролетов — 144 и 110 метров. К лету планируется закончить основные работы: монтаж и подъём пролётных строений. Процент готовности — 80%, работы идут по графику.

Напомним, Президент России Владимир Путин отметил важность развития Мурманского транспортного узла и необходимость ускоренного создания. Кроме того, Правительством РФ принято решение о выделении 37,7 млрд рублей для комплексного развития стратегического проекта. Якорный элемент МТУ — порт «Лавна». На сегодняшний день готовность проекта порядка 60%, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.