Мультилифт и ломовоз: региональное предприятие АО «Ситиматик» приобрело три новых единицы специальной автотехники

Для обеспечения устойчивости системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Мурманской области появятся два грузовых автомобиля с прицепами, оснащёнными специальными погрузочно-разгрузочными механизмами с гидравлическими приводами и крюковыми захватными устройствами.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в профессиональной среде такие машины называют мультилифтами. Совокупный объём бункеров на автомобильном шасси и на прицепе составляет 74 кубических метров.

С закрытием в Мурманской области старых свалок для ТКО и изменением территориальной схемы обращения с отходами весь мусор, который образуется в регионе, перевозится для обработки на два предприятия – завод термической обработки ТБО в Мурманске и «Экотехнопарк» в н.п. Междуречье. Такое изменение логистики потребовало вложений регоператора, поскольку потребность в мультилифтах существенно возросла. Подобные машины позволяют транспортировать отходы на большие расстояния к месту их дальнейшей обработки. Две новые единицы техники будут работать на маршруте Мончегорск–Мурманск.

Ещё одна спецмашина – так называемый ломовоз. Это тяжёлый грузовик, снабженный механической рукой, он будет работать в Мурманске и обслуживать площадки для накопления крупногабаритных отходов.

Ежедневно на маршруты для вывоза твёрдых бытовых отходов в муниципалитетах Мурманской области выходят более 170 единиц спецтехники подрядных организаций регоператора.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».