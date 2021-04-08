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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.21 12:00

Мультивиза вам в руки - назван планируемый срок начала выдачи электронных паспортов в России

В соответствии с проектом Указа Президента РФ, паспорт с электронным носителем могут начать оформлять в Москве с 1 декабря. В остальных регионах документ планируют вводить по мере технической готовности, но не позже 1 июля 2023 года.

Выдавать электронные паспорта станут на добровольной основе. Их получат граждане 14 лет и старше. С юридической точки зрения, пластиковые карточки будут приравнены по статусу к действующим бумажным паспортам. Электронный носитель снабдят повышенными средствами защиты, в том числе криптографическими.

На такой паспорт запишут биометрические и иные данные владельца. В качестве удостоверения личности на территории России граждане смогут использовать электронный документ.

Отметим, что после оформления электронного паспорта бумажный станет недействительным.

Проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу, сообщает Министерство юстиции Мурманской области.

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