Мультстудия «Магия творчества» появилась в мончегорском детском саду

Благодаря участию в конкурсе ПАО «ГМК Норникель» «Мир новых возможностей» детские сады Мончегорска открывают перед малышами уникальные пространства для развития творческих способностей.

Например, в стенах детского сада №28 появилась мультстудия «Магия творчества». Теперь дети смогут попробовать себя в качестве творцов мультипликационного кино: режиссёров, художников, аниматоров, актёров и операторов. Здесь ребята получат уникальную возможность создать собственные мультфильмы благодаря современному оборудованию и поддержке опытных педагогов-наставников.

Каждый ребёнок сможет раскрыть творческий потенциал, проявить фантазию и воображение, создавая персонажей и сюжетные линии своих будущих анимаций. Это станет незабываемым приключением, наполненным радостью творчества и вдохновением на новые достижения.

Как отметил глава города Мончегорска Андрей Рудаков, программа «Мир новых возможностей» компании «Норникель» позволяет детям реализовать творческие замыслы и способствует развитию важных навыков, необходимых для успешной самореализации в будущем.

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/531250/#&gid=1&pid=7

 

