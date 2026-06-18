Муниципалитет меняется к лучшему: в Заозерске летнее настроение!

Лето — горячая пора не только по погоде, но и по делам: в ЗАТО город Заозерск кипит работа по благоустройству. Дороги, дворы, общественные пространства — везде идут обновления, чтобы жителям было комфортно и приятно проводить время.

Администрация муниципалитета особое внимание уделяет общественным пространствам и зонам отдыха. Приводят в порядок детские площадки, следят за состоянием скверов и других любимых горожанами мест. Важно, чтобы летом и дети, и взрослые могли с удовольствием гулять, отдыхать и радоваться ухоженному городу.

Заозерчане активно участвуют в наведении порядка на своих территориях — эта работа по-настоящему объединяет. Совместные субботники, предложения по улучшению дворов и скверов, простые добрые дела делают Заозерск уютнее день ото дня.

Врип главы ЗАТО город Заозерск Олег Фокеев регулярно проводит обходы и объезды, держит на контроле исполнение поручений и следит, чтобы все работы шли по плану. «Мы стараемся делиться не только отчётами, но и хорошими новостями — теми самыми позитивными переменами, которые заметны каждому», - отметил он.

Фото: https://vk.com/zaozadm?ysclid=mlgqwq22wf207620088&z=photo-171749274_457281817%2Fwall-171749274_48628