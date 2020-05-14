Муниципалитет помогает молодым семьям «свить гнёзда»

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора вручили молодым семьям свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение и строительство жилья.

В Мурманске более 10 лет реализуются государственная и муниципальная программы, в рамках которых молодым и многодетным семьям предоставляется социальная выплата на улучшение жилищных условий.

– В этом году по государственной программе уже было выдано 41 свидетельство, – отметил Андрей Сысоев. – В мае и июне 15 многодетным и 56 молодым семьям будут вручаться свидетельства по муниципальной программе.

Размер социальной выплаты за счёт средств муниципального бюджета составляет 20% от средней стоимости жилья, остальную сумму участники должны изыскать сами.

– Значимость программы сложно переоценить. Ведь каждая молодая семья нуждается в поддержке, – прокомментировал Евгений Никора. – Главное, что в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки процедура регистрации и выдачи свидетельств происходит с соблюдением всех противовирусных мер и в индивидуальном порядке.

Всего благодаря программам по поддержке молодых и многодетных в Мурманске улучшили свои жилищные условия 1411 семей.