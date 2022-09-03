Муниципалитетам Мурманской области распределены 400 млн рублей дотации

Правительством Мурманской области утверждены изменения в государственную программу «Финансы», в которой бюджетам муниципальных образований распределен зарезервированный объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 400,1 млн рублей.

Распределение дотации осуществлялось в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Мурманской области при недостатке собственных доходов местных бюджетов по итогам полугодия.

Дотации получат муниципальные образования, в бюджетах которых произошло значительное (более 10%) снижение поступления налоговых и неналоговых доходов на 1 июля 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

Кроме того, при расчёте дотации учтена необходимость выполнения муниципальными образованиями первоочередных обязательств по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, в том числе в связи с ростом размера МРОТ с 1 июня 2022 года.

Как сообщает региональное Министерство финансов, часть дотации распределена муниципальным образованиям в целях компенсации дополнительных расходов в связи с финансированием расходных обязательств, возникших в течение года, затрагивающих основные сферы жизнедеятельности населения.

С полным текстом постановления правительства Мурманской области от 26.08.2022 №688-ПП можно ознакомиться на официальном сайте правительства Мурманской области в разделе «Документы/Электронный бюллетень правительства Мурманской области/ Постановления правительства Мурманской области».

Фото: https://gov-murman.ru