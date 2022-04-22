Муниципалитетам поручили вести постпроектный мониторинг и контролировать выполнение гарантийных обязательств по объектам нацпроектов

На пленарном заседании Ассоциации Совета муниципальных образований Мурманской области и Координационного Совета представительных органов муниципальных образований региона при Мурманской областной Думе в числе первых вопросов обсудили аспекты реализации национальных проектов в муниципалитетах.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко представила итоги реализации национальных проектов в 2021 году и озвучила плановые показатели 2022 года, отметив значимую роль муниципальных образований в их реализации.

«Сейчас одна из важнейших задач — это организовать постпроектный мониторинг уже реализованных проектов. Это нужно для того, чтобы мы могли понимать, как наши объекты живут и работают. Например, как объект пережил зиму. Какие мероприятия и какая активность происходят в нем. Без реального контроля на месте невозможно отследить, понять и прочувствовать как двигается проект, поэтому контроль на местах в режиме онлайн остаётся приоритетным», - сказала Оксана Демченко.

По словам спикера, отдельным направлением и важнейшей частью работы с объектами, которые уже сдали и запустили в рамках национальных проектов, является контроль выполнения гарантийных обязательств со стороны поставщиков и подрядчиков.

«Нацпроекты стали своеобразным вызовом, потребовавшим выработки нового подхода к муниципальному управлению, но в то же время они открыли совершенно беспрецедентные возможности для воплощения действительно масштабных идей в сфере социально-экономического развития городов. В текущем году 3,5 миллиарда рублей были направлены на реализацию шести национальных проектов в городе Мурманске. Каждый из них служит общей цели – улучшить качество жизни мурманчан», - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Оксана Демченко призвала коллег рассказывать населению о реализации национальных проектов на территории муниципалитетов и их достижениях для того, чтобы жители знали, за счёт чего и как преобразовывают и улучшают условия жизни северян.

Фото: https://gov-murman.ru