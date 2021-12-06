Муниципалитетами выполнено 98% заданий в системе мониторинга уборки

На оперативном совещании в правительстве области в понедельник прозвучала текущая информация о ходе уборки снега на территории муниципалитетов. Доклад представил исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Сергей Лупанский.

Особое внимание коммунальными службами было уделено качеству уборки тротуаров и остановок. Организован своевременный вывоз снега. В целях обеспечения безопасности дорожного движения пешеходные зоны и проезжая часть обрабатываются противогололедными материалами.

На портал «Наш Север», «горячую линию ЖКХ» и в социальные сети продолжают обращаться граждане по вопросам уборки территорий. Коммунальщики оперативно отрабатывают поступающие сообщения.

Из 1140 заданий, созданных в системе мониторинга уборки территорий (СМУТ), полностью выполнено 1113. Лидерами по работе в СМУТ являются Мурманск, Оленегорск, Апатиты, Кандалакшский, Кольский, Ловозерский, Ковдорский и Терский районы. Эти муниципалитеты справились с поставленными задачами на 100%.

«Учитывая, что погода Кольского полуострова изменчива и возможно наступление резких перепадов температур и снегопадов, перед дорожными службами стоит задача не снижать темпы работ», – подчеркнул Сергей Лупанский.

Министерство энергетики и ЖКХ продолжает контролировать вопрос уборки территорий в муниципалитетах.