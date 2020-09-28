Муниципалитеты – лидеры по трудоустройству на временные работы будут поощрены

Муниципалитеты, которые активно внедряли программу по трудоустройству северян на временные общественно полезные работы будут поощрены – об этом на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Чибис.

Программа по созданию временных общественно полезных работ для несовершеннолетних и безработных граждан была организована в регионе с мая по август этого года по поручению губернатора. За 4 месяца создано более 1700 дополнительных рабочих мест и трудоустроено 2344 человека. Заработная плата – около 40 тысяч рублей. Также за июнь-август 2020 года в Мурманской области было трудоустроено более 6 тысяч подростков. Заработная плата для несовершеннолетних составила 27899 рублей.

«Мы договаривались, что лучшие муниципалитеты, которые проявили наибольшую активность, буду поощрены. Проанализировав все показатели и все данные, коллеги составили такой рейтинг по количеству трудоустроенных жителей. У нас 5 призеров, – сообщил Андрей Чибис. – Первое место заняла администрация города Кировска, размер поощрения –1,5 млн рублей. На втором месте администрация города Апатиты, размер поощрения – 1 млн 250 тысяч рублей. Третье место и поощрение в сумме 1 млн рублей получила администрация города Оленегорска. На четвертом месте администрация ЗАТО Александровск, размер поощрения – 750 тысяч рублей. Замыкает пятерку лучших администрация Кандалакшского района, размер поощрения – 500 тысяч рублей».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что программа получила позитивные отклики от граждан, которые получили временную работу с гибким графиком и смогли решить проблемы с работой, а также от муниципалитетов, поэтому с октября она будет запущена в постоянном режиме.

«Я считаю, что опыт достаточно быстрой организации этих работ очень полезен для всех остальных муниципалитетов и регионов, надеюсь, что он будет также востребован и также активно реализован на территории нашей области. Я прошу Елену Дягилеву взять на контроль, чтобы все необходимые документы были доработаны, чтобы люди могли приходить в муниципалитет, трудоустраиваться и продолжать общественно полезный труд в населенных пунктах, делая их благоустроеннее, чище и аккуратнее», – подчеркнул губернатор.