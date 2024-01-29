Муниципалитеты Мурманской области могут получить дополнительные средства для создания доступной среды

С 29 января региональное Министерство труда и социального развития открывает прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов» в 2024 году.

По поручению губернатора Андрея Чибиса конкурс проводится ежегодно, начиная с 2022 года. Организатором выступает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Основная цель конкурса – выявление, поощрение и распространение примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации доступной среды для людей с инвалидностью на территории муниципальных образований.

Общий объём финансирования составляет 15 млн рублей. Так, по итогам конкурса три муниципальных образования получат финансовую поддержку из областного бюджета: I место – 7 млн рублей, II место - 5 млн рублей, III место – 3 млн рублей.

Принять участие в конкурсе могут муниципальные образования со статусом городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов. Приём заявок продлится с 29 января по 7 февраля, а итоги конкурса планируется подвести к середине марта текущего года.

Напомним, что главным условием получения финансирования является наличие в муниципальных программах мероприятий по созданию доступной среды. При этом учитываются такие аспекты, как наличие и качество местных нормативных документов, направленных на защиту прав инвалидов; обустройство социальных объектов; обучение специалистов; информационное сопровождение работы по формированию доступной среды. Конкурсная комиссия состоит из представителей региональных министерств труда и социального развития, градостроительства и благоустройства, а также руководителей общественных организаций инвалидов.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, по состоянию на 1 января 2024 в Мурманской области проживает 28251 гражданин с инвалидностью (в том числе 3158 детей-инвалидов); в 2023 году победителями конкурса стали Апатиты (7 млн рублей), Мончегорск (5 млн рублей) и Кольский район (3 млн рублей). Денежные средства были направлены на мероприятия по адаптации объектов муниципальных учреждений, приобретения технических средств доступности и специализированного транспорта для людей с инвалидностью; с 2024 года итоговое заседание конкурсной комиссии, рассматривающей и оценивающей заявки, будет проходить в формате презентации проделанной муниципальным образованием работы в отношении социальной защиты граждан с инвалидностью.