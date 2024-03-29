Муниципалитеты Мурманской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Города для детей. 2024»

С 15 апреля начинается прием заявок на XV Всероссийский конкурс «Города для детей», который проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. К участию приглашаются городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения.

В этом году конкурс направлен на создание благоприятных условий развития и воспитания детей, обеспечение благополучия каждого ребенка, независимо от жизненных обстоятельств, популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку семей.

Конкурсанты могут проявить себя в семи номинациях:

– «С заботой о будущем» – успешные практики популяризации и продвижения традиционных семейных ценностей, формирование ответственного родительства;

– «Семья – основа счастья» – успешные практики сохранения семейного окружения ребенка, оказания необходимой помощи и поддержки детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;

– «Мир без границ» – успешные практики включения детей-инвалидов и их семей в социально значимые мероприятия, жизнь местных сообществ;

– «Мы помним!» – успешные практики включение детей в мероприятия историко-патриотической направленности, оказание помощи ветеранам и одиноким пожилым людям;

– «Правильные решения» – успешные практики включения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в социально значимую деятельность с применением института наставничества;

– «Шаг навстречу» – успешные практики активного участия некоммерческих организаций в поддержке детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;

– «От сердца к сердцу» – успешные практики оказания помощи и поддержки детям и семьям участников СВО, а также детям и семьям с детьми, проживающим на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, включение детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в добровольческую деятельность.

Заявки на участие принимаются до 30 апреля, победителей в конце года определит организационный комитет. Подробнее об условиях участия и основных событиях – в положении о конкурсе.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, Всероссийский конкурс «Города для детей» проводится с 2010 года. В этом году он входит в перечень мероприятий информационной кампании в рамках Года семьи в России.

Муниципалитеты Мурманской области ежегодно принимают участие в конкурсе и становятся лучшими в одной из номинаций. Так, в 2022 году лидером в номинации «Мы помним!» стало ГП Ревда Ловозерского муниципального района, а в 2023 году Кандалакшский район одержал победу в номинации «В фокусе семья», Мончегорск – в номинации «Мир без границ».

Фото: https://gov-murman.ru