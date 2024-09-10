Муниципалитеты Мурманской области на 96% готовы к отопительному сезону

Вчера в рамках доклада на оперативном совещании правительства Мурманской области заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков доложил о ходе работ по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе, а также о подготовке к новому отопительному сезону.

Работа по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры на территории Мурманской области ведётся на постоянной основе и продолжается в 2024 году. Так, с 2022 года на эти цели было в рамках плана «На Севере – жить» выделено более 1,7 млрд рублей.

«Сначала хотелось бы отметить проекты, работы по которым начата ещё в 2022 году, а будут полностью завершены в 2024 году. В рамках регионального проекта «Чистая вода» 31 июля завершена реконструкция водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское стоимостью более 291 млн руб. Реализация проекта уже позволила улучшить качество питьевого водоснабжения для 13670 жителей Сафоново, Сафоново-1 и Росляково», – рассказал Алексей Лыженков.

В 2024 году завершится третий этап реконструкции сетей водоснабжения на западном берегу Кольского залива стоимостью 1,3 млрд рублей, которая обеспечит качественным водоснабжением 3800 жителей Минькино, Междуречья, Абрам-мыса и Дровяного, а также инвестиционных проектов, находящейся в той части Кольского района.

Из областного бюджета, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить» выделено 122,5 млн рублей на капитальный ремонт 2,5 км тепловых сетей и более 8 км электрических сетей в 12 муниципалитетах. Уже завершены работы в Краснощелье, Полярном и Колвице, Оленегорске, Верхнетуломском, Мурмашах, Пушном, Африканде, Коашве, продолжаются ремонты в Чаваньге и Чапоме.

В рамках федеральной поддержки в Североморске завершены работы по капитальному ремонту объектов теплоснабжения стоимостью 394,2 млн рублей. Уже выполнен капитальный ремонт двух котлоагрегатов на двух котельных и в завершающей стадии находятся работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения протяженностью 8,65 км.

«Важно отметить, что из 112 домов, отключенных от горячего водоснабжения, в настоящее время остаётся только 12 МКД. Работы продолжаются и будут закончены до конца текущей недели. Подрядчик немного переоценил свои возможности, к нему будут предприняты необходимые меры», – подчеркнул вице-губернатор.

В 2024 году в рамках привлечения специальных казначейских кредитов продолжается перевод угольной и дизельной генерации на биотопливо путём строительства и реконструкции двух действующих котельных в микрорайоне Дровяное и котельной в н.п. 25 километр г. Мончегорска. Стоимость мероприятий – 102,8 млн рублей. Проект позволит обеспечить надежность теплоснабжения около 1000 человек. Кроме того, продолжаются работы по капитальному ремонту более двух километров сетей теплоснабжения в Октябрьском округе Мурманска. Проект реализуется в том числе с привлечением средств областного бюджета в рамках плана «На Севере – жить». Реализация проекта позволит обеспечить надежность теплоснабжения района областного центра с численностью населения 86,5 тысячи человек.

К предстоящему отопительному периоду по состоянию на 6 сентября уже подготовлено 108 котельных, что составляет 88% от общего количества, и свыше 9 тысяч км инженерных сетей – 95%. Также в настоящее время теплогенерирующие организации продолжают формировать запас топлива. По состоянию на 6 сентября запасы топочного мазута составляют 90% от нормативного запаса, угля – 95%. Паспорта готовности для теплоснабжающих и теплосетевых организаций должны быть получены до 1 ноября.

«Хочу отметить, что общая готовность региона к работе в осенне-зимний период составляет свыше 96%. На территории Мурманской области в рамках подготовки к зимнему периоду промыты и опрессованы внутридомовые системы теплоснабжения в 6132 многоквартирных домах, что составляет более 95% от общего количества. Срок выдачи паспортов – 15 сентября, то есть у управляющих компаний есть ещё неделя, чтобы завершить работы», – отметил заместитель губернатора Алексей Лыженков.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, вице-губернатор поблагодарил администрации муниципальных образований, где подготовка многоквартирных домов к отопительному периоду уже завершена. Так, паспорта готовности получены по всем многоквартирным домам в ЗАТО Александровске, ЗАТО Видяево, ЗАТО город Заозёрске, ЗАТО Островном, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Зареченске, Зеленеборском, Верхнетуломском, Кильдинстрое, Коле, Туманном, Междуречье, Пушном, Териберке, Туломе, Ура-Губы, Ревды, Ловозера. Напомним, паспорта готовности для муниципальных образований необходимо получить до 15 ноября.

«По Североморску, где не полностью завершены работы, у меня есть вопрос. Абсолютно ясно, что в ЗАТО выполняется гигантский объём работ, но также немаловажна своевременная подготовка. Ведь в части тепла, как говорится, ложка дорога к обеду. И вопрос тут не к подрядчику, а к заказчику, который должен в режиме реального времени решать возникающие вопросы. Доложите в ближайшее время, в чём причины и какие будут приняты меры к подрядчику и заказчику», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/