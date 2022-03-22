Муниципалитеты Мурманской области получат дополнительные средства для создания доступной среды

В Мурманской области подвели итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов», который прошел в этом году впервые.

Как пояснили в региональном министерстве труда и социального развития, конкурс направлен на выявление, поощрение и распространение примеров лучшей практики деятельности муниципалитетов. В общественных организациях инвалидов считают, что конкурс будет служить одним из инструментов стимулирования интереса местной власти по созданию условий доступности для инвалидов.

Конкурсная комиссия подвела итоги 17 марта – три победителя из числа муниципальных образований получат финансовую поддержку из областного бюджета. 1 место по итогам конкурса занял город Мончегорск (7 млн рублей), 2 место – Ловозерский район (5 млн рублей), 3 место занял город Мурманск (3 млн рублей). Всего для участия в конкурсе поступило 8 пакетов документов.

«Средства могут быть направлены органами местного самоуправления на обеспечение доступности, приобретение спецтранспорта, повышение компетенции специалистов, работающих с инвалидами, развития информационных ресурсов, проведение просветительских мероприятий. Конкурс будет проводиться ежегодно. До 2025 года в областном бюджете заложены все необходимые ресурсы», – сообщил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, конкурс проводится в соответствии с решением Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области (апрель 2021 года, г. Мончегорск). Организатор конкурса – Министерство труда и социального развития Мурманской области. Главным условием получения финансирования является наличие в муниципальных программах мероприятий по созданию доступной среды. При этом учитываются такие аспекты, как наличие местных нормативных документов, направленных на защиту прав инвалидов; обустройство социальных объектов; обучение специалистов; информационное сопровождение работы по формированию доступной среды. Конкурсная комиссия состоит из представителей региональных министерств труда и социального развития, градостроительства и благоустройства, а также руководителей общественных организаций инвалидов.