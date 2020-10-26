Муниципалитеты Мурманской области получат дополнительные средства из областного бюджета

По итогам анализа исполнения бюджетов муниципалитетов области за девять месяцев текущего года принято решение о распределении третьего транша дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Сумма транша составит 422 млн рублей. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

«По итогам оценки ожидаемого исполнения местных бюджетов за этот год принято решение предоставить дополнительно 422 млн рублей в качестве дотации на сбалансированность нашим муниципалитетам по соответствующей методике. Также в муниципалитеты на обеспечение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента будут направлены 575 млн рублей», – отметил Андрей Чибис.

Утверждение всех необходимых нормативно-правовых актов и заключение соглашений с муниципалитетами глава региона поручил обеспечить до 10 ноября 2020 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, средства в виде субвенции на образовательную деятельность, а также дотации на сбалансированность местным бюджетам будут направлены на дополнительное финансирование оплаты труда работников системы дошкольного и дополнительного образования. Такая поддержка позволит не допустить снижения уровня доходов педагогов по отношению к среднему доходу от трудовой деятельности по региону.