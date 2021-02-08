Муниципалитеты Мурманской области получат субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса

Подведены итоги конкурсного отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. Об этом на оперативном совещании рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

В ходе конкурса подано 11 заявок. По итогам анализа представленных документов победителями конкурса признаны все заявившиеся муниципалитеты: Мурманск, Кировск, Апатиты, Мончегорск, Полярные Зори, Оленегорск, ЗАТО Североморск, Ковдорский район, Кандалакшский район, Терский район, Печенгский округ.

«В этом году на эти цели выделено 7,2 миллиона рублей. Распределение средств субсидии осуществлялось в соответствии с утверждённой постановлением правительства методикой расчета. Особенно хочу отметить муниципалитеты, которые наиболее активно проводят работу по реализации программ развития предпринимательства и получат больший размер субсидий – это Оленегорск, Мончегорск и Печенгский округ», – пояснила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, направить средства субсидии муниципалитеты могут на такие виды поддержки, как гранты, возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, приобретением оборудования, уплатой лизинговых платежей.

Заключение соглашений о предоставлении субсидии с органами местного самоуправления планируется завершить до 15 февраля.