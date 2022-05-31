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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.22 13:30

Муниципалитеты Мурманской области присоединились к программе ВЭБ.РФ «5 шагов для городов»

Ряд городов Мурманской области подали заявки и вошли в число первых участников масштабной программы ВЭБ.РФ «5 шагов для городов». В рамках программы города будут реализовать проекты, направленные на качественные и быстрые изменения городской среды. Участниками проекта от региона стали Мурманск, Североморск, Апатиты, Кильдинстрой, Кировск, Островной, Заозерск, Заполярный, Кола, Полярные Зори.

В проект приглашаются и горожане. Их идеи могут быть отобраны в итоговый перечень проектов, которые будут реализованы в городе.

Свои предложения по проектам по каждому из «шагов» жители могут оставить на сайте 5шаговдлягородов.рф. Заявки принимаются до 1 июля 2022 года.

Всего в проекте уже 378 городов, в том числе 100 крупнейших городов и 100 моногородов.

Проект «Пять шагов для городов» включает в себя:

Шаг 1. «Город рядом» - создание комфортной среды и функциональное разнообразие рядом с домом. (Например, обновление подъездов жилых домов, чистые витрины магазинов, «карманные парки», остановочные павильоны, площадки для выгула собак).

Шаг 2. «Сохрани планету» - повышение устойчивости к процессам, связанным с изменением климата. (Например, пункты раздельного сбора отходов, установка фандоматов в школах, очистка берегов рек и водоемов, создание эко-троп).

Шаг 3. «Вдохни жизнь» - расширение возможностей использования городских пространств. (Например, обустройство пустырей во дворе, тактический урбанизм –сад на парковке, уличные библиотеки, создание районных молодежных центров)

Шаг 4. «Добавь энергии» - создание условий для формирования здорового образа жизни. (Например, организация фермерских рынков, инклюзивные площадки, велосипедная инфраструктура, сервисные станции в парках, инклюзивные спортивные площадки);

Шаг 5. «Собери своих» - город, открывающий возможности для творчества и наполненный яркими событиями. (Например, городские экскурсии, квесты, привлечение молодежи к городским мероприятиям, фестивалям, соревнованиям).

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, у каждого города будет индивидуальный целевой показатель по количеству проектов в каждом «шаге», который нужно будет реализовать.

Программа была официально запущена 11 апреля 2022 года, при участии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллин, а также главного управляющего партнера по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирины Макиевой, главного управляющего директора и руководителя блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ.РФ Андрея Самохина.

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