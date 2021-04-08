Муниципалитеты Мурманской области продолжают заключать контракты на проведение работ по благоустройству дворовых территорий

В муниципальных образованиях Мурманской области продолжается работа по заключению контрактов на проведение работ по благоустройству дворовых территорий. Напомним, в этом году предстоит изменить облик территорий возле 249 многоквартирных домов в 27 населенных пунктах региона. По решению губернатора Андрея Чибиса на эти цели дополнительно направлено 444 миллиона рублей.

Отдельное внимание уделяется благоустройству общественных пространств. В 2021 году предстоит реализовать 8 проектов-победителей и три проекта-финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Новые многофункциональные зоны отдыха, доступные для всех категорий граждан, должны появиться в 13 муниципальных образованиях региона.

Кроме того, активное участие в формировании современной городской среды могут принять сами жители Кольского Заполярья. На федеральной платформе Минстроя России северяне смогут проголосовать за общественные территории в 11 муниципальных образованиях, которые будут благоустроены в 2022 году. Рейтинговое голосование состоится на специально созданной интерактивной платформе 51.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, по итогам 2020 года Мурманская область стала одной из лучших в стране по результатам индекса качества городской среды. Наибольшую положительную динамику показали Мурманск, Североморск, Кандалакша, Апатиты, Полярный, Гаджиево, Кола и Ковдор.