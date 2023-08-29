Муниципалитеты Мурманской области в высокой степени готовности к предстоящему отопительному периоду

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, готовность муниципалитетов к предстоящему отопительному сезону обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве. Подробно о проводимой работе доложил министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2023/2024 гг. осуществляется согласно постановлению правительства Мурманской области №310-ПП от 27.04.2023. Контроль возложен на соответствующую комиссию.

Так, за период работы комиссии проинспектировано 40 объектов тепло- и водоснабжения в 14 муниципальных образованиях, проведено 12 заседаний.

К предстоящему отопительному периоду готово 6020 единиц жилого фонда, что составляет 80% от общего числа домов. На 95% готовы ресурсоснабжающие организации – это 91 котельная и 11тысяч км инженерных сетей. Обеспечена готовность социальных и образовательных учреждений.

Получение паспортов готовности многоквартирными домами составляет более 70 %. Необходимые работы по получению разрешительных документов должны быть завершены к 15 сентября.

Министр обратил внимание глав муниципальных образований на то, что до начала отопительного сезона осталось мало времени и необходимо не сбавлять заданный темп, чтобы завершить работы и получить паспорта готовности в срок.

В фокусе особого внимания по получению паспортов готовности значится Ревда.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, отдельно Александр Кобытев рассказал о содействии в подготовке Приморского района Запорожской области к предстоящей зиме.

В Приморске силами АО «МЭС» и ГОУП «Мурманскводоканал» создан материально-технический запас средств, поставлена спецтехника, сформирована и укомплектована аварийно-восстановительная бригада. Для теплоснабжения социальных и образовательных учреждений установлены две блочно-модульные газовые котельные. Действующие твёрдотопливные котельные останутся резервными. Для бесперебойного водоснабжения сёл Орловка, Елизаровка и Коларовка осуществляется монтаж водонапорных башен.