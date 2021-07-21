Муниципалитеты Мурманской области запланировали обустройство пешеходных переходов вблизи школ

Администрация Мончегорска сообщила о запланированных в 2021 году работах по оборудованию трех пешеходных переходов у школ дополнительным освещением и монолитными искусственными неровностями. Также принято решение по обустройству ещё одного перехода в районе лицея им. Сизова, которое будет выполнено в соответствии с требованиями новых стандартов.

По итогам всех этих мероприятий из 17 пешеходных переходов, расположенных у общеобразовательных учреждений в Мончегорске, к соответствию новым стандартам будет приведено 13. Реализацию проектного решения по установке светофора типа Т7.1 на новом переходе выполнят в срок до 1 октября текущего года, устройство искусственных неровностей и дополнительного освещения – до 31 августа.

Ранее активисты ОНФ направили обращение в адрес губернатора региона Андрея Чибиса с просьбой дать поручение органам власти принять меры по обустройству дорожной инфраструктуры вблизи школ до начала нового 2021-2022 учебного года, определить ответственных лиц и сроки устранения недостатков.

«В администрации ЗАТО Заозерск также запланирован ряд работ по обустройству пешеходного перехода вблизи школы (ул. Флотская, 11 – ул. Колышкина, 14). Среди них – строительство тротуара общей площадью 239 кв. м., установка ограждений протяженностью 178 п. метров и дорожных знаков, а также устройство искусственной дорожной неровности», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.