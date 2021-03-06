Муниципалитеты переходят на штатный режим уборки снега и мусора под строгим контролем областного штаба

Уборка снега в муниципалитетах, в которых введён режим повышенной готовности, по-прежнему на контроле областного штаба. Контроль за выполнением плановых показателей проводится ежедневно. Сегодня оперативную встречу штаба провёл министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков.

Муниципалитетам поставлена задача к началу рабочей недели максимально расчистить подъезды к детский садам, школам, медучреждениям, которые возобновят работу после праздников.

В Мурманске за прошедший день выполнена очистка 211 придомовых территорий. Глава администрации Евгений Никора доложил, что на сегодня запланировано очистить 125 дворов. В муниципалитете работает 90 единиц техники и 961 дворник. Со станцией скорой помощи город наладил взаимодействие для оперативного реагирования в случае проблем с проездом медперсонала во дворы.

ЗАТО Александровск продолжает уборку снега в штатном режиме. Муниципалитету удалось решить проблему с вывозом мусора: на момент проведения штаба оставался невывезенным мусор на трех контейнерных площадках из 151, в плане на сегодня - 18 площадок. Из 275 дворов муниципалитета уборка снега с помощью техники возможна только в 93, остальные расчищают вручную. В муниципалитете сегодня работают 118 дворников, завтра количество планируется увеличить до 130.

Руководство ЗАТО г.Североморск отчиталось о переходе в штатный режим работы. За последние сутки расчищен 41 двор. Работу обеспечивают 39 машин и 167 дворников. Некоторые управляющие компании за текущий период уже по второму кругу очистили дворы. Оставшиеся неубранными придомовые территории стоят в плане работы на сегодня и завтра.

Работа по расчистке муниципальных автодорог, подъездов к автобусным остановкам, пешеходных переходов ведется в круглосуточном режиме. Улично-дорожную сеть обслуживают 20 единиц техники. За ночную смену было вывезено 2200 кубометров снега.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, чтобы не допустить срыва графика вывоза мусора, между коммунальными службами налажено четкое и оперативное взаимодействие. На данный момент ситуация стабильна, контейнерные площадки убираются ежедневно.

Центр управления регионом отметил значительное сокращение количества обращений с жалобами на уборку мусора и снега.