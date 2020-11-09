Муниципалитеты получат дополнительно порядка миллиарда рублей из областного бюджета

997,3 миллиона рублей составит сумма дополнительной финансовой поддержки муниципальных образований Мурманской области из регионального бюджета. Об этом рассказал сегодня на оперативном совещании руководитель министерства финансов региона Михаил Селезнев. Средства будут направлены на компенсацию снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и оплату труда работников муниципальных учреждений.

«Дотация рассчитана по итогам анализа исполнения местных бюджетов по состоянию на 1 октября 2020 года и оценки их ожидаемого исполнения за 2020 год. Дотации получат муниципальные образования, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 октября 2020 года оказались ниже фактических среднегодовых поступлений таких доходов за 9 месяцев 2019 года с учетом прогнозируемого темпа роста доходов 2020 года к 2019 году (104,7%), а также коэффициента доли первоочередных расходов местного бюджета. Кроме того, на втором этапе расчета дотаций учитывался высокий уровень долговой нагрузки муниципальных образований», – подчеркнул Михаил Селезнев.

Как сообщает региональное Министерство финансов, по словам главы ведомства, всего, с учетом уже принятых правительством региона решений в текущем году, дополнительная финансовая поддержка муниципальных образований Мурманской области составит 1608,1 млн рублей, из которых 881,5 млн рублей – дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на снижение доходов, 726,6 млн рублей – на оплату труда работников муниципальных учреждений.