Муниципалитеты получат дополнительные 350 млн рублей из бюджета Мурманской области

На заседании правительства Мурманской области вчера с докладом о дополнительном распределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 350 млн рублей выступил и.о. министра финансов Мурманской области Михаил Селезнёв. В своем докладе руководитель финансового органа региона озвучил подходы к распределению дотации.

«Расчёт дотации осуществлен по итогам анализа исполнения местных бюджетов по состоянию на 1 июля 2020 года и оценки их ожидаемого исполнения за 2020 год, – отметил Михаил Селезнёв. – Дотации получат муниципальные образования, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года оказались ниже фактических среднегодовых поступлений таких доходов за первое полугодие 2019 года с учётом прогнозируемого темпа роста доходов 2020 года к 2019 году (104,7%), а также с учётом коэффициента доли первоочередных расходов местного бюджета. Кроме того, при расчёте дотаций учтена муниципальная долговая нагрузка и необходимость своевременного исполнения ранее принятых долговых обязательств».

Данные подходы к распределению дотации одобрены депутатами Мурманской областной Думы на рабочем совещании 7 августа 2020 года.

Также Михаил Селезнёв отметил, что правительством региона в текущем году уже принимались решения о дополнительной финансовой поддержке местных бюджетов из областного бюджета.

Как сообщает региональное Министерство финансов, по итогам исполнения местных бюджетов за 5 месяцев было распределено дотаций в сумме 109 млн рублей. Кроме того, была распределена субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в сумме 151,8 млн рублей.