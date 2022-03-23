Муниципалитеты получат дополнительные средства из областного бюджета на благоустройство дворов и общественных территорий в 2022 году

На заседании региональной межведомственной комиссии было принято решение распределить дополнительно выделенные субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. Это позволит увеличить количество благоустроенных объектов в населённых пунктах Кольского Заполярья в 2022 году.

Дополнительные средства на благоустройство дворовых территорий получат 16 муниципальных образований: Апатиты, Зеленоборский, Кильдинстрой, Кировск, Кола, Ловозеро, Мурмаши, Полярные Зори, Ревда, Тулома, Умба, Ковдорский и Печенгский округа, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО Заозерск, ЗАТО г. Североморск.

В Полярных Зорях финансовую поддержку из областного бюджета направят на проект по благоустройству общественно-парковой зоны с организацией наружного освещения на участке, прилегающем к физкультурно-оздоровительному комплексу.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, кроме того, финансирование от региона получит Ковдорский округ на реализацию проекта «Сквер на ул. Чехова», участвовавшего во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.