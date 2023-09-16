Муниципалитеты предлагают перейти на новую модель организации местного самоуправления

В Мурманске состоялось совместное заседание координационного Совета представительных органов муниципальных образований региона при Мурманской областной Думе и Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». В масштабном мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой и первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

Сергей Дубовой поздравил новых членов Ассоциации и координационного Совета, которые успешно прошли выборный марафон:

– Вы взяли на себя серьёзную ответственность за оперативное решение актуальных и насущных для жителей региона вопросов. Весь пласт этой работы нам – региональным парламентариям – знаком не понаслышке. Мурманская областная Дума всегда помогала и поддерживала местную власть в её нелёгкой службе, уделяя значительное внимание развитию местного самоуправления, в том числе, законодательными решениями.

Представители муниципальных образований обсудили вопросы организации местного самоуправления и перспективы развития территорий. Прозвучало предложение обратиться к депутатам регионального парламента с просьбой внести изменения в законодательство и принять модель организации местного самоуправления в части избрания глав муниципальных образований из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор.

– Сейчас в большинстве муниципалитетов действует иная модель – главы избираются депутатами Советов из своего числа, – прокомментировал инициативу Сергей Дубовой, – Прозвучавшее предложение рационально и продиктовано требованием времени. Этот способ уже подтвердил свою состоятельность в ЗАТО, городах Полярные Зори, Оленегорск, Мончегорск, Печенгском и Ковдорском округах. Кроме того, главой муниципалитета должен быть профессионал, имеющий солидный опыт управленца. Ранее в Мурманской области работала именно такая «одноглавая» модель. Сегодня координационный Совет представительных органов муниципальных образований региона и Ассоциация «Совет муниципальных образований Мурманской области» обратились с такой просьбой в Мурманскую областную Думу, чтобы депутаты подготовили необходимую законодательную инициативу. И мы готовы рассмотреть необходимый законопроект об изменениях в действующий закон на ближайшем заседании.

– Сегодня к власти предъявляются очень высокие требования, – отметил Владимир Мищенко, – В век информационной открытости любой недостаток чиновника на виду, серьёзно обсуждается и может негативно сказаться на имидже всей вертикали власти. Также немаловажно переходить к такой централизации именно сегодня в условиях, когда необходимо принимать решения по тем или иным вопросам оперативно. Считаю, что централизация власти в муниципальных образованиях больше подходит к российской действительности. Сегодня это наиболее продуктивная модель управления муниципалитетом.

Участники заседания поддержали прозвучавшее предложение и приняли обращение к депутатам Мурманской областной Думы с просьбой подготовить необходимую законодательную инициативу.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28531/