Муниципалитеты продолжают подготовку к паводку: очищено 107660 м ливневых канализаций, 1796 дорожных колодцев, 30088 водоотводящих лотков

Подготовку региона к прохождению паводкового периода обсудили сегодня в правительстве. С докладом о проводимой работе выступил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Как сообщил вице-губернатор, в муниципалитетах продолжается сезонная работа: очищено 107660 метров ливневых канализаций, 1796 дорожных колодцев, 30088 водоотводящих лотков. Для отвода талых вод подготовлены мешки с песком, трапы и полеты.

В ходе доклада Алексей Лыженков отметил муниципалитеты, где все необходимые мероприятия выполнены на 100 процентов – это Апатиты, Мончегорск, Молочный, Зеленоборский, Туманный, Терский район, ЗАТО Александровск, Североморск. «Остальных прошу ускорить выполнение необходимых работ», – подчеркнул вице-губернатор.

Ресурсоснабжающими организациями также реализован перечень противопаводковых мероприятий.

Так, в организациях – субъектах электроэнергетики созданы паводковые комиссии, утверждены планы по обеспечению надежной работы объектов. Организовано дежурство аварийно-восстановительных бригад в период интенсивного таяния снега, осуществлена проверка и подготовка аварийного запаса материалов и запасных частей, инвентаря, оборудования и механизмов. На объектах электроснабжения производится постоянный осмотр линий электропередачи, оборудования трансформаторных подстанций, зданий и сооружений, которые подвержены затоплению.

По опыту прошлых периодов определены перечни объектов, находящихся в зонах повышенных рисков, и составлены графики проведения их осмотров.

Филиалом «Кольский» ПАО «ТГК-1» в ежедневном формате организован мониторинг уровня воды в бассейнах рек, а также сбор и обработка оперативной информации о прохождении паводка.

Что касается подготовки областных предприятий, в АО «МЭС» выполнен комплекс организационных и подготовительных мероприятий, в том числе проводится уборка снега с крыш и отмосток зданий, осуществляется постоянный контроль за состоянием насосных и ЦТП, тепловых камер и дренажей теплотрасс. Ежедневно проводится проверка смотровых колодцев на участке русла реки Роста на территории котельной «Северная» с фиксированием в журнале показаний уровня воды.

ГОУП «Мурманскводоканал» выполнен мониторинг плотин на озерах Рогозеро и Большое. Пока большая часть плотины Рогозера находится под снегом и льдом. Состояние плотины озера Большое оценено как удовлетворительное – водосбросные трубы и водоотводной канал в исправном состоянии. По мере таяния снега ГОУП «Мурманскводоканал» планирует произвести более детальное обследование состояния плотин, очистку водосбросных труб и водоотводного канала от мусора. Предприятием обеспечен необходимый запас реагентов и хлора, сформирован аварийный запас материально-технических средств.

На прошлой неделе от ФГБУ «Мурманское УГМС» получен прогноз, согласно которому объём снегозапасов высокий и сравним с 2020 годом, прогнозируемые уровни не превысят максимальные.

Характер паводка будет определяться погодными условиями.

Как сообщают в Главном управлении МЧС по Мурманской области, ледоход на реках региона ожидается в первых числах мая, на реках востока и северо-востока – в конце первой декады мая, что на 6-14 дней раньше нормы. В настоящее время подтопления не прогнозируется. Несмотря на благоприятный прогноз ФГБУ «Мурманское УГМС» силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к действиям по предназначению готовы.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации в Мурманской области предусмотрена группировка сил и средств РСЧС: 5962 человека и 1443 еденицы техники.