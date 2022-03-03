Муниципалитеты региона готовятся к проведению Всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году

Голосование будет проходить на специально созданной платформе Министерства строительства РФ 51.gorodsreda.ru в период с 15 апреля по 30 мая. Принять участие в нём сможет каждый житель Мурманской области, достигший возраста 14 лет независимо от места проживания.

Выбирать общественные территории, которые благоустроят в 2023 году, будут в 18 муниципальных образованиях: ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск и ЗАТО г. Североморск, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Мурманске, Верхнетуломском, Кильдинстрое, Междуречье, Мурмашах, Туманном, Ревде, Кандалакшском районе и Печенгском округе.

В настоящее время идёт наполнение платформы информацией – списком объектов благоустройства в муниципалитетах.

В прошлом году участие в голосовании приняли более 50 тысяч жителей Кольского Заполярья, объекты благоустройства выбирали в 12 муниципальных образованиях региона.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, Всероссийское рейтинговое голосование осуществляется в рамках Национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской̆ среды».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441667/#&gid=1&pid=1