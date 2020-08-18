Муниципалитеты региона получат более 150 млн рублей из областного бюджета на выплату заработной платы

Муниципальные районы и городские округа Мурманской области получат субсидию из областного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда работникам муниципальных учреждений в сумме 151,8 млн рублей. Соответствующее постановление по поручению губернатора Андрея Чибиса подписано правительством региона (от 14.08.2020 № 583-ПП «О выделении денежных средств из резервного фонда правительства Мурманской области»).

Региональная субсидия частично компенсирует дополнительные расходы по доведению оплаты труда до минимального размера оплаты труда в связи с повышением МРОТ с 1 января 2020 года до 12130 рублей (27899 рублей с учётом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера).

Как сообщает региональное Министерство финансов, учитывая сложившуюся ситуацию снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, дополнительная субсидия позволит обеспечить исполнение расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений.

Субсидия предусмотрена бюджетам всех муниципальных районов и городских округов Мурманской области.