Муниципалитеты юга Мурманской области готовы оказывать содействие в трудоустройстве осуждённых

В Кандалакше состоялась рабочая встреча главы муниципального образования Кандалакшский район Михаила Павлова, главы муниципального образования городского поселения Зеленоборский Ирины Самариной с начальником УФСИН России по Мурманской области Дмитрием Тарасовым, на которой обсуждались вопросы взаимодействия с уголовно-исполнительной системой региона.

Дмитрий Тарасов в ходе встречи проинформировал партнёров о возможностях шести действующих в УФСИН центров трудовой адаптации осуждённых. В данных центрах производится широкий ассортимент востребованной на современном рынке продукции: от швейных изделий до сооружений из оцилиндрованного бревна, мебели, столярных изделий, тротуарной плитки, светодиодных светильников.

Кроме того, в перспективе в 2021 году в Оленегорске планируется открытие исправительного центра на базе действующего УФИЦ, и в связи с этим УФСИН необходимо содействие муниципалитетов в трудоустройстве осуждённых к принудительным и исправительным работам.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, глава Кандалакшского района Михаил Павлов проявил интерес к производимой в учреждениях УФСИН продукции, которую можно использовать для благоустройства города. Муниципальные учреждения Кандалакшского района и посёлка Зеленоборский при планировании закупок будут учитывать перечень возможной промышленной продукции центров трудовой адаптации УФСИН.

Также администрации данных образований готовы оказывать УФСИН содействие в трудоустройстве осуждённых к исправительным работам.