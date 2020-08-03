Муниципалитеты Заполярья получат дополнительную финансовую поддержку в размере 500 млн рублей из бюджета области

Бюджетам муниципальных образований региона из областного бюджета будет выделено 350 млн рублей дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и 150 млн рублей субсидий на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

«Как мы и договаривались, мы продолжим оказывать дополнительную поддержку нашим муниципальным образованиям. Прошу организовать работу во взаимодействии с Мурманской областной Думой, провести консультации с депутатами с точки зрения методологии распределения средств. Дополнительные ресурсы должны поступить в наши муниципалитеты в ближайшее время. Важно обеспечить выполнение расходных обязательств с учётом того, что доходы муниципальных бюджетов упали из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, дотации получат муниципальные образования, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года оказались ниже фактических среднегодовых поступлений таких доходов за полугодие 2019 года с учетом прогнозируемого темпа роста доходов 2020 года к 2019 году (104,7%). При расчёте дотаций учтена муниципальная долговая нагрузка и необходимость своевременного исполнения ранее принятых долговых обязательств.

Размер дотаций для каждого муниципального образования будет определяться с учетом коэффициента доли первоочередных расходов местного бюджета.

Напомним, что первая поддержка муниципальных образований в сумме 109 млн рублей была распределена в июле.