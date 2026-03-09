Муниципальная премия «Искорка» вручена лучшим школьникам Мончегорска

23 школьника Мончегорска удостоились чести стать получателями муниципальной стипендии «Искорка». Эта почётная награда ежегодно подтверждает ценность упорства, стремления к знаниям и искреннего желания идти вперёд.

Как отмечает администрация города Мончегорска, этой стипендией награждают за отличную успеваемость раз в полугодие учеников 5-11 классов из многодетных, малообеспеченных семей или детей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава города Андрей Рудаков 6 марта поздравил юных лауреатов и выразил уверенность в том, что впереди их ждут новые достижения и победы. Он также призвал ребят продолжать двигаться вперед, помнить о важности непрерывного саморазвития и образования, подчеркнув, что каждый способен изменить мир вокруг себя, открывая двери новым возможностям.

Муниципальная премия «Искорка» — это не просто символ успеха, это яркий пример того, как маленькие шаги и ежедневные усилия способны привести к большим результатам.

