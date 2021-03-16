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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.21 12:30

Муниципальная собственность Североморска приросла баней и земельным участком под ней

16 марта под председательством заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгении Гордеевой состоялось заседание представительного органа власти флотской столицы. В работе заседания Совета депутатов принял участие глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

Депутаты приняли решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Изменения в Устав будут направлены для регистрации его в установленном порядке и после этого их опубликуют в газете «Североморские вести», разместят в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». После этого Устав с изменениями и дополнениями вступит в силу.

Депутаты внесли изменений в бюджет ЗАТО г. Североморск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Изменения затронули основные параметры бюджета на 2021 год. В результате доходы бюджета увеличены на 118580,2 тысячи рублей и составили 3672730,4 тысячи рублей, расходы бюджета увеличены на 131700,6 тысячи, составив 3772197,0 тысяч рублей, дефицит увеличен на 13120,4 тысячи и составил 99466,6 тысячи рублей.

Основные поступления – это 86148,8 тысячи рублей из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, 29516,9 тысячи рублей - субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 32014,6 тысячи рублей – на проведение восстановительно-ремонтных работ в пустующих помещениях муниципального жилого фонда с целью их дальнейшего распределения нуждающимся гражданам.

Решением Совета депутатов дата заслушивания ежегодного отчёта главы ЗАТО г.Североморск о результатах его деятельности и деятельности администрации ЗАТО г. Североморск за 2020 год назначена на 13 апреля 2021 года.

Решением Совета депутатов установлен новый среднемесячного дохода и стоимости налогооблагаемого имущества для признания граждан малоимущими в целях постановки на учёт для предоставления жилых помещений по договорам социального найма в ЗАТО г. Североморск. Теперь этот среднемесячный совокупный доход 23983 рубля на каждого члена семьи, а размер стоимости налогооблагаемого имущества, находящегося в собственности членов семьи, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, на каждого члена семьи – 642964 рубля.

Внесены изменения в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Североморск на 2020-2022 годы. Прогнозным планом определён перечень имущества, подлежащего приватизации в 2020-2022 годах, в настоящее время в него включены 15 объектов недвижимости и 1 объект движимого имущества. В целях реализации Прогнозного плана Комитетом проводятся торги по продаже указанных объектов недвижимости.

В Прогнозный план включён автомобиль ГАЗ 3110, поступивший в казну из аренды от Военного комиссариата ЗАТО г. Североморск и г.Островной после 20-летней эксплуатации. 

Принято решение о применении индекса потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области для расчёта арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда ЗАТО г. Североморск в размере 104,9% с 1.01.2021. Согласован приём в муниципальную собственность. имущества Министерство обороны, которое передало в муниципальную собственность ЗАТО г. Североморск нежилое здание бани, общей площадью 344 кв. метров, расположенной в Североморске-3 по улице Т.А. Апакидзе и земельный участок под ним площадью 2555 кв. метров.

Депутаты единогласно проголосовали за присвоение звания «Почётный гражданин города Североморска» Мынзул Людмиле Андреевне, директору средней школы №11, заслуженному учителю Российской Федерации и Павловой Лидии Андреевне, директору Детской музыкальной школы имени Э.С. Пастернак, заслуженному работнику культуры Российской Федерации.

Согласована кандидатура для назначения директором средней общеобразовательной школы №9 Кузнецова Максима Евгеньевича, а на должность директора муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г. Североморск» Завадской Елены Анатольевны.

Принят к сведению отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты ЗАТО г. Североморск за 2020 год.

Депутаты утвердили положение и состав комиссии по депутатской этике депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, безупречную и эффективную муниципальную службу и в связи с празднованием Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства принято решение о награждении Благодарственным письмом Совета депутатов ЗАТО г. Североморск сотрудников комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск: Горбунова Д.А., Агаркова А.В., Олейника А.В,, Литовченко Г.А., сотрудников МБУ «АХТО» Кислякову Е.В., Люленкова С.Ю., Федосееву И.П., Серьга Е.В.

За высокий профессионализм и популяризацию деятельности североморских библиотек в Мурманской области и России и в связи с празднованием Дня работников культуры России Благодарственными письмами награждены сотрудники Североморской Централизованной библиотечной системы Лизавенко Н. И. и Аржанова И.В.

По завершению заседания глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов поблагодарил депутатов за работу в составе Межведомственной комиссии и конструктивную работу при принятии решений, которые затрагивают интересы жителей флотской столицы.  

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